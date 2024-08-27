Польща активізувала пошуки "повітряного об'єкта", що залетів з України

У Польщі вирішили збільшити кількість військових, які беруть участь у пошуках невідомого об'єкта, що порушив повітряний простір Польщі з території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, якого цитує Polsat News.

Пошуки відучора тривають на території гміни Тишовце в її північно-західній частині.

"На місці події вже перебуває понад 100 солдатів Сил територіальної оборони. Це наземні пошуково-рятувальні групи", – повідомив Горишевський.

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Водночас він додав, що наразі не планується збільшувати територію, на якій проводять пошуки.

Раніше зазначали, що пошуки ведуть переважно у лісових масивах та на сільськогосподарських полях.

"Наземні пошуково-рятувальні групи Сил територіальної оборони підтримують оперативні війська в районі гміни Тишовце. Солдати 2-ї Люблінської та 19-ї Надбужанської бригад територіальної оборони залучені до пошуку об'єкта, який сьогодні вранці влетів у повітряний простір Польщі", – вказували військові напередодні.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.