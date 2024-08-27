Польша активизировала поиски "воздушного объекта", залетевшего из Украины

В Польше решили увеличить количество военных, участвующих в поисках неизвестного объекта, нарушившего воздушное пространство Польши с территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует Polsat News.

Поиски со вчерашнего дня продолжаются на территории гмины Тышовце в ее северо-западной части.

"На месте происшествия уже находится более 100 солдат Сил территориальной обороны. Это наземные поисково-спасательные группы", – сообщил Горишевский.

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В то же время он добавил, что пока не планируется увеличивать территорию, на которой проводятся поиски.

Ранее отмечалось, что поиски ведутся преимущественно в лесных массивах и на полях.

"Наземные поисково-спасательные группы Сил территориальной обороны поддерживают оперативные войска в районе гмины Тышовце. Солдаты 2-й Люблинской и 19-й Надбужанской бригад территориальной обороны привлечены к поиску объекта, который сегодня утром влетел в воздушное пространство Польши", – указывали военные накануне.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.