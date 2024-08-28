Макрон продовжив консультації з політсилами щодо призначення прем’єра

У середу президент Франції Емманюель Макрон продовжив консультації з політичними партіями щодо призначення нового прем’єр-міністра після того, як відмовився призначати кандидатку від лівого блоку.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

28 серпня Макрон продовжить консультації з політиками, що тривають з минулої п’ятниці. З президентом зустрінуться Лоран Вок’є – керівник фракції правих "Республіканців" у Національній асамблеї, очільник фракції республіканців у Сенаті Брюно Ретайо та віцепрезидентка Нацасамблеї від "Республіканців" Анні Женевар.

Перед тим у вівторок Макрон спілкувався з центристською групою Liot, лідером Modem Франсуа Байру та експрем’єром Едуаром Філіппом, а в понеділок – з лідерами "Національного об’єднання".

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Тим часом соціалісти продовжують сперечатися з приводу того, чи блокувати призначення прем’єра, якщо це буде хтось лівих поглядів, але не зі складу блоку "Новий народний фронт".

Обраний від соціалістів депутат, експрезидент Франсуа Олланд заявив про "інституційну помилку" Макрона через те, що той не захотів призначати прем’єркою кандидатку від лівих Люсі Касте, і це питання мало вирішуватися у Національній асамблеї.

Нагадаємо, найбільш крайня ліва партія "Нескорена Франція" закликала виходити на протести 7 вересня через відмову Макрона затвердити лівий уряд.

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