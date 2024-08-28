Макрон продолжил консультации с политсилами по назначению премьера

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон продолжил консультации с политическими партиями о назначении нового премьер-министра после того, как отказался назначать кандидата от левого блока.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

28 августа Макрон возобновил консультации с политиками, которые продолжаются с прошлой пятницы. С президентом встретятся Лоран Вокье – руководитель фракции правых "Республиканцев" в Национальной ассамблее, глава фракции республиканцев в Сенате Брюно Ретайо и вице-президент Нацассамблеи от "Республиканцев" Анни Женевар.

Перед тем во вторник Макрон общался с центристской группой Liot, лидером Modem Франсуа Байру и экс-премьером Эдуаром Филиппом, а в понедельник – с лидерами "Национального объединения".

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Тем временем социалисты продолжают спорить по поводу того, блокировать ли назначение премьера, если это будет кто-то левых взглядов, но не из состава блока "Новый народный фронт".

Избранный от социалистов депутат, экс-президент Франсуа Олланд заявил об "институциональной ошибке" Макрона из-за того, что тот не захотел назначать премьером кандидатку от левых Люси Касте, и этот вопрос должен был решаться в Национальной ассамблее.

Напомним, наиболее крайняя левая партия "Непокоренная Франция" призвала выходить на протесты 7 сентября из-за отказа Макрона утвердить левое правительство.

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