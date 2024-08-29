Умеров: Украина обсуждает с союзниками "щит ПВО" над западом Украины

Украина продолжает консультации с партнерами о возможности создания "щита ПВО" над западом Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания Совета Украина-НАТО 28 августа.

Умеров напомнил, что Киев инициировал заседание после массированной воздушной атаки, для которой РФ использовала более 200 ракет и беспилотников.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации. Мы обсудили дальнейшие планы по поставке систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним. Нам необходимо усиливать противовоздушную оборону.

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Также мы продолжаем консультации, в том числе в двусторонних форматах, по созданию "щита ПВО", так называемого "пояса безопасности" над западными областями страны", – написал Умеров в своем X (Twitter).

Он поблагодарил союзников за оказанную и обещанную поддержку.

"Все больше и больше союзников поддерживают снятие ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для самозащиты, в соответствии с нормами международного права", – добавил министр.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

27 августа президент отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.

В Польше в среду заявили, что решение о разрешении на сбивание в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО.