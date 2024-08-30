Пентагон прокоментував втрату винищувача F-16 Україною

У Пентагоні прокоментували дані про втрату українськими силами першого винищувача F-16, зазначивши, що не надають допомогу Києву в розслідуванні інциденту.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда".

Коментуючи ситуацію з падінням винищувача, внаслідок чого загинув льотчик, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

"Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", – зазначила вона.

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Сінгх наголосила, що лише українська сторона може коментувати питання авіатрощі, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.

Зокрема, вона акцентувала, що США не коментують деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України.

Представниця Пентагону також відмовилася коментувати питання щодо кількості F-16, які вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення, адже це – питання оперативної безпеки.

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила вона.

Сінгх підкреслила, що бойова авіація є надзвичайно складною і що США пишаються тим, що змогли тренувати українських льотчиків як у США, так і за допомогою союзників.

Нагадаємо, про аварію F-16 повідомили кілька західних ЗМІ, які посилались на джерела з українського та американського боку.

Стверджувалось, що це сталось під час масованого ракетного обстрілу Росії в понеділок, 26 серпня.

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії, внаслідок чого загинув льотчик.