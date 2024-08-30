Пентагон прокомментировал потерю истребителя F-16 Украиной

В Пентагоне прокомментировали данные о потере украинскими силами первого истребителя F-16, отметив, что не оказывают помощь Киеву в расследовании инцидента.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда".

Комментируя ситуацию с падением истребителя, в результате чего погиб летчик, Сингх заявила, что США не получали от Украины запросов на помощь в расследовании инцидента.

"Я видела сообщения, однако у меня нет информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", – отметила она.

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Сингх подчеркнула, что только украинская сторона может комментировать вопрос авиакатастрофы, и Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

В частности, она акцентировала, что США не комментируют детали инцидента или возможного электронного оборудования на борту истребителей, и призвала обращаться за комментариями непосредственно к Украине.

Представительница Пентагона также отказалась комментировать вопрос о количестве F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке, ведь это – вопрос оперативной безопасности.

"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", – подчеркнула она.

Сингх подчеркнула, что боевая авиация является чрезвычайно сложной и что США гордятся тем, что смогли тренировать украинских летчиков как в США, так и с помощью союзников.

Напомним, об аварии F-16 сообщили несколько западных СМИ, которые ссылались на источники с украинской и американской стороны.

Утверждалось, что это произошло во время массированного ракетного обстрела России в понедельник, 26 августа.

Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу истребителя F-16 во время отражения одной из воздушных атак России, в результате чего погиб летчик.