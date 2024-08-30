Гарріс випереджає Трампа у ключових сімох штатах

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує чи йде поруч із республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.

Про це свідчать дані опитування, які наводить Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як показало опитування Bloomberg News/Morning Consul, проведене в штатах після Національного з'їзду Демократичної партії, – Гарріс скоротила або нівелювала перевагу Трампа з ключових економічних питань і зарекомендувала себе як ту, яка більше заслуговує на довіру.

Зокрема, віцепрезидентка лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.

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Також журналісти розповіли, що Гарріс повернула в гру ключові штати "Сонячного поясу", такі як Джорджія і Невада. Ніде це не впадає у вічі так, як у Північній Кароліні, де Гарріс зараз має перевагу у 2 в.п.

Як зазначено, жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував із перевагою у 10 в.п. ще у квітні.

Зростання рейтингу Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад $16 млн на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п'ять тижнів.

В опитуванні взяли участь 4962 зареєстрованих виборців у семи ключових штатах: 805 в Аризоні, 801 у Джорджії, 702 у Мічигані, 450 у Неваді, 700 у Північній Кароліні, 803 у Пенсільванії, а також жителі Вісконсину. Опитування проходило онлайн із 23 по 27 серпня.

У "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинії.

Нагадаємо, Камала Гарріс на з’їзді демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.

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