ЄС все ж випустив заяву щодо Венесуели після чуток про блокування Угорщиною

У неділю Європейський Союз посилив міжнародний тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, приєднавшись до США та країн Латинської Америки, які відмовилися визнати його перемогу на нещодавніх виборах, що супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікаціях.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля він імені Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда"

В ЄС послалися на міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко вказують на те, що президентські вибори 28 липня не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів.

Також Брюссель нагадав, що незважаючи на власні зобов'язання, Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційні протоколи голосування з виборчих дільниць.

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"Без доказів, що підтверджують їх, результати, опубліковані 2 серпня, не можуть бути визнані Національною виборчою радою Венесуели (CNE). Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно оприлюднених результатів", – йдеться у заяві.

Зазначається, що копії протоколів голосування, опубліковані опозицією та перевірені кількома незалежними організаціями, вказують на те, що Едмундо Гонсалес Уррутія перемагає на президентських виборах зі значною більшістю голосів.

"Тому Європейський Союз закликає до подальшої незалежної перевірки виборчих документів, якщо це можливо, за участю організації з міжнародною репутацією.

У цей критичний час важливо, щоб демонстрації та протести залишалися мирними. Європейський Союз закликає до спокою і стриманості. Влада Венесуели, в тому числі сили безпеки, повинні повністю поважати права людини, включаючи свободу вираження поглядів і свободу зібрань", – заявив Боррель.

Раніше ЗМІ повідомили, що Угорщина наклала вето на спільну заяву, щоб висловити стурбованість результатами виборів у Венесуелі.

Міністерство закордонних справ Угорщини після цього заявило, що не накладало вето на заяву Європейського Союзу.