ЕС все же выпустил заявление по Венесуэле после слухов о блокировании Венгрией

В воскресенье Европейский Союз усилил международное давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, присоединившись к США и странам Латинской Америки, которые отказались признать его победу на недавних выборах, сопровождавшихся обвинениями в фальсификациях.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля он имени Евросоюза, сообщает "Европейская правда"

В ЕС сослались на заявления международных миссий по наблюдению за выборами, которые четко указывают на то, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности.

Также Брюссель напомнил, что несмотря на собственные обязательства, Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE) до сих пор не опубликовал официальные протоколы голосования с избирательных участков.

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"Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа, не могут быть признаны Национальным избирательным советом Венесуэлы (CNE). Любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования только поставит под сомнение достоверность официально обнародованных результатов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что копии протоколов голосования, опубликованные оппозицией и проверенные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутия побеждает на президентских выборах со значительным большинством голосов.

"Поэтому Европейский Союз призывает к дальнейшей независимой проверке избирательных документов, если это возможно, с участием организации с международной репутацией.

В это критическое время важно, чтобы демонстрации и протесты оставались мирными. Европейский Союз призывает к спокойствию и сдержанности. Власти Венесуэлы, в том числе силы безопасности, должны полностью уважать права человека, включая свободу выражения мнений и свободу собраний", – заявил Боррель.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия наложила вето на совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле.

Министерство иностранных дел Венгрии после этого заявило, что не накладывало вето на заявление Европейского Союза.