У Британії сьомий день тривали заворушення після вбивства трьох дівчат

Поліцейські отримали поранення під час насильницьких протестів у британському Плімуті, оскільки безлади тривали вже сьомий день після ножового нападу в Саутпорті, який забрав життя трьох дівчат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На сьогодні за час заворушень у Британії було здійснено понад 370 арештів.

Поліція Девону та Корнуолу повідомила, що в понеділок у Плімуті було здійснено шість арештів після того, як "кілька офіцерів" зазнали незначних поранень, а двоє громадян були доставлені до лікарні.

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протести у Плімуті

Це сталося після того, як у поліцейських, які намагалися розділити демонстрації супротивників у портовому місті Девон, кинули цеглу і феєрверки.

Виконувач обов'язків головного констебля Джим Колвелл сказав, що поліцейські продемонстрували "дуже хоробрі, рішучі дії", реагуючи на "огидну, безглузду злочинну поведінку".

Близько 150 поліцейських були залучені в центрі міста, а арешти були здійснені за низку порушень громадського порядку та нападів, повідомила поліція.

У Саутпорті сотні людей вийшли на мирну акцію через тиждень після вбивства Бібі Кінг, Елсі Дот Стенкомб і Аліси Дасілви Агіар.

Діти пускали мильні бульбашки, а інші залишали квіти і повітряні кульки у формі серця в понеділок увечері в пам'ять про жертв нападу з ножовими пораненнями в клубі, присвяченому творчості Тейлор Свіфт.

Згодом поліція Мерсісайда повідомила, що одна дитина, яка постраждала в результаті інциденту, залишається в лікарні, але всі інші пацієнти були виписані.

У той же час Поліцейська служба Північної Ірландії заявила, що "має справу з безладами, що тривають" в районі Донегалл-Роуд на півдні Белфаста, а ВВС повідомила, що в правоохоронців кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю.

Британський уряд раніше заявив, що аналізує роль іноземних держав у поширенні дезінформації в інтернеті, яка сприяла розпалюванню насильницьких протестів після резонансного убивства в місті Саутпорт минулого тижня.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер окремо оголосив про створення "постійної армії" поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами.

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