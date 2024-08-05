У Британії перевіряють іноземний слід у розпалюванні насильницьких протестів

Британський уряд заявив, що аналізує роль іноземних держав у поширенні дезінформації в інтернеті, яка сприяла розпалюванню насильницьких протестів після резонансного убивства в місті Саутпорт минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Речник британського прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що в уряді прагнуть з'ясувати, який вплив мали іноземні держави у поширенні неправдивих повідомлень, пов’язаних із протестами.

"Ми бачили активність ботів в інтернеті, значна частина якої може бути посилена або задіяна державними суб'єктами, що посилює вплив певної дезінформації, яку ми бачили. Очевидно, що це те, на що звертають увагу", – сказав він.

Реклама:

Після вбивства трьох дівчат у Саутпорті – приморському містечку на півночі Англії – минулого тижня неправдиві повідомлення в соціальних мережах помилково ідентифікували підозрюваного у вбивстві як ісламістського мігранта.

Це спричинило протести антиісламських та антиімміграційних груп, які поширилися на інші міста по всій Британії. Об'єктами нападів стали мечеті та готелі, де мешкають мігранти, що призвело до жорстоких сутичок з поліцією.

За останніми даними, британська поліція затримала понад три сотні учасників заворушень.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер окремо оголосив про створення "постійної армії" поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами.