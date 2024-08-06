Прем'єр Румунії проігнорує закриття Олімпіади через скандал із гімнасткою

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відмовився брати участь у церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі після скандалу з румунською гімнасткою, яку позбавили бронзової медалі після перегляду результатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Чолаку написав у Facebook.

Румунський прем’єр заявив, що з румунськими спортсменками на Олімпіаді "вчинили абсолютно безчесно" та відібрали медаль, "завойовану чесною важкою працею".

"Я дуже добре пам'ятаю, як при комунізмі росіяни крали у нас на Олімпіаді, а ми намагалися сперечатися з ними без особливих шансів на перемогу. Сьогодні я не хочу ні з ким сперечатися, я просто вирішив протестувати своїм жестом проти кричущої несправедливості відносно деяких румунів, які довели свою цінність!" – підкреслив він.

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Чолаку має на увазі фінал змагань із гімнастики в дисципліні вільні вправи, який відбувся напередодні, 5 серпня.

Спершу румунські гімнастки Ана Бербосу і Сабріна Манека-Войня посіли третє й четверте місця відповідно, але американка Джордан Чайлз оскаржила свою оцінку, і після її перегляду Бербосу присудили четверте місце, а Манека-Войні – п'яте.

Минулого тижня віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що пропустить церемонію закриття Олімпіади через "огидні символи девіантного занепаду", свідком яких він став під час церемонії відкриття.