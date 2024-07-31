Віцепрем’єр Словаччини пропустить закриття Олімпіади через "образу християнства"

Віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що пропустить церемонію закриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі через "огидні символи девіантного занепаду", свідком яких він став під час церемонії відкриття минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Тараба мав представляти Словаччину на закритті паризької Олімпіади 11 серпня, але заявив, що організатори "підготували для світу огидну виставку, сповнену ЛГБТІ-ідеології та образ символів християнства".

Тараба мав на увазі одну зі сцен під час відкриття Олімпіади, на якій дрег-квін нібито відтворили картину Леонардо Да Вінчі "Таємна вечеря", а пофарбований у синє чоловік зображав грецького бога вина Діоніса.

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"Я повинен був представляти Словаччину на церемонії закриття. Але ця Олімпіада назавжди запам'ятається в нормальному світі... зловживанням красою спорту і перетворенням його на прогресивний політичний театр", – констатував словацький урядовець.

Він додав, що саме тому "вирішив не бути присутнім на церемонії закриття".

Християнські організації у Європі та США, а також низка діячів заявили, що перформанс на відкритті Олімпади образив їхню релігію. Після резонансу організатори офіційно перепросили і наголосили, що не мали на меті образити християнство або висміяти чи принизити когось.

У 2020 році у Швейцарії спробували заборонити популярний лікер Jägermeister, стверджуючи, що його логотип ображає почуття християн.

Нагадаємо, минулого тижня польський суспільний мовник TVP відсторонив від роботи коментатора Пшемислава Бабіаша, який під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі назвав пісню Джона Леннона Imagine "баченням комунізму".