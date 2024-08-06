Премьер Румынии проигнорирует закрытие Олимпиады из-за скандала с гимнасткой

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже после скандала с румынской гимнасткой, которую лишили бронзовой медали после пересмотра результатов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Чолаку написал в Facebook.

Румынский премьер заявил, что с румынскими спортсменками на Олимпиаде "поступили абсолютно бесчестно" и отобрали медаль, "завоеванную честным тяжелым трудом".

"Я очень хорошо помню, как при коммунизме россияне воровали у нас на Олимпиаде, а мы пытались спорить с ними без особых шансов на победу. Сегодня я не хочу ни с кем спорить, я просто решил протестовать своим жестом против вопиющей несправедливости в отношении некоторых румын, которые доказали свою ценность!" – подчеркнул он.

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Чолаку имеет в виду финал соревнований по гимнастике в дисциплине вольные упражнения, который состоялся накануне, 5 августа.

Сначала румынские гимнастки Ана Бербосу и Сабрина Манека-Войня заняли третье и четвертое места соответственно, но американка Джордан Чайлз обжаловала свою оценку, и после ее пересмотра Бербосу присудили четвертое место, а Манека-Войне – пятое.

На прошлой неделе вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба заявил, что пропустит церемонию закрытия Олимпиады из-за "отвратительных символов девиантного упадка", свидетелем которых он стал во время церемонии открытия.