Прем'єрка Італії відкинула критику через те, що взяла 7-річну доньку в Китай

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що не розуміє критики у свій бік через поїздку своєї неповнолітньої доньки Джиневри в Китай разом із нею під час чотириденного офіційного візиту.

Про це Мелоні заявила в інтерв’ю друкованому журналу Chi, яке цитує портал Today.it, повідомляє "Європейська правда".

Присутність 7-річної доньки італійської прем’єрки під час її візиту в Китай викликала суперечки на її батьківщині. Але Мелоні каже, що "не розуміє причини" цих дискусій.

"Між поїздками і зустрічами мене не було майже тиждень, на думку тих, хто критикує це, я повинна була залишити дочку вдома, може, у друзів? Мене смішить, що деякі люди вважають себе настільки морально вищими, що можуть вчити матір, як виховувати доньку", – сказала вона.

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За словами прем’єрки Італії, вона хоче підкреслити, що її робота сумісна з материнством, аби в тих, хто заважає кар’єрному просуванню жінок, "більше не було виправдань".

Мелоні також розповіла, що в Китаї Джиневрі "дуже сподобалося".

"У її класі є маленька китайська дівчинка, з якою вона дуже близька і яка була в Китаї на канікулах. Тож вона була дуже рада побачити Хлою на іншому кінці світу", – каже вона.

Прем'єрці Італії вже доводилось відповідати критикам після того, як у 2022 році вона взяла доньку на саміт "Групи двадцяти" в Індонезії.

Семирічна Джиневра є спільною донькою Мелоні та італійського журналіста Андреа Джамбруно, з яким вона розійшлась минулого року після скандалу із сексистськими висловлюваннями.