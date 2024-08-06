Премьер Италии отвергла критику из-за того, что взяла 7-летнюю дочь в Китай

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что не понимает критики в свою сторону из-за поездки своей несовершеннолетней дочери Джиневры в Китай вместе с ней во время четырехдневного официального визита.

Об этом Мелони заявила в интервью печатному журналу Chi, которое цитирует портал Today.it, сообщает "Европейская правда".

Присутствие 7-летней дочери итальянского премьера во время ее визита в Китай вызвало споры на ее родине. Но Мелони говорит, что "не понимает причины" этих дискуссий.

"Между поездками и встречами меня не было почти неделю, по мнению тех, кто критикует это, я должна была оставить дочь дома, может, у друзей? Меня смешит, что некоторые люди считают себя настолько морально выше, что могут учить мать, как воспитывать дочь", – сказала она.

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По словам премьера Италии, она хочет подчеркнуть, что ее работа совместима с материнством, чтобы у тех, кто мешает карьерному продвижению женщин, "больше не было оправданий".

Мелони также рассказала, что в Китае Джиневре "очень понравилось".

"В ее классе есть маленькая китайская девочка, с которой она очень близка и которая была в Китае на каникулах. Так что она была очень рада увидеть Хлою на другом конце света", – говорит она.

Премьеру Италии уже приходилось отвечать критикам после того, как в 2022 году она взяла дочь на саммит "Группы двадцати" в Индонезии.

Семилетняя Джиневра является общей дочерью Мелони и итальянского журналиста Андреа Джамбруно, с которым она разошлась в прошлом году после скандала с сексистскими высказываниями.