У Болгарії сперечались через крокодила, якого не могли прибрати з вулиці
Новини — Середа, 7 серпня 2024, 15:57 —
Спроби забрати 1,6-метрового крокодила з вулиць болгарської столиці Софії перетворились на суперечку між місцевою та центральною владою.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.
Рептилію на ймення Кроко, яку виявили під час перевірки незаконної вирубки дерев, утримують у калюжі під брезентом у чагарнику біля житлових будинків у північно-східному районі Софії.
Та спроби забрати крокодила наштовхнулись на несподівані перепони. Чоловік, який назвався власником Кроко, сказав, що у нього є всі необхідні документи, й що рептилія використовується для циркових виступів. Він також запевнив, що крокодил не кусається.
Болгарська влада виявилася не готовою до такого розвитку подій попри наполягання зоозахисників на тому, що Кроко потрібно перемістити в інше, температурно комфортніше середовище.
Після провальної спроби забрати крокодила з калюжі у вівторок мер Софії Лілія Донкова заявила, що ще з минулого місяця звертала увагу центральної влади на проблему, але не отримала жодної реакції.
"У мене просто немає слів. У мене таке відчуття, що в цій країні просто не існує державних інституцій", – сказала Донкова місцевому телебаченню.
Ще одна спроба забрати Кроко в середу вранці знову зазнала невдачі, а власник тварини заявив, що купив її легально в чорноморському порту Бургас.
Зрештою, в обід крокодила успішно евакуювали з калюжі.
Раніше ми розповідали, як в одному з містечок у німецькій Саксонії поліція вже кілька разів приїздила на виклик через пару лебедів з малятами, які "блокували" рух на вулицях з інтенсивним автомобільним рухом.