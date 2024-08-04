У німецькому місті поліцію регулярно викликають у ті самі місця через лебедят на дорозі

В одному з містечок у німецькій Саксонії поліція вже кілька разів приїздила на виклик через пару лебедів з малятами, які "блокували" рух на вулицях з інтенсивним автомобільним рухом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У саксонському містечку Лімбах-Оберфрона пара лебедів з п’ятьма лебедятами вже багато разів з’являлася на дорогах у місцях інтенсивним рухом і не поспішала відходити звідти, після чого знервовані водії викликали поліцію.

Поліція Саксонії

У поліції розповіли, що лебедина сім’я живе на озері у цьому районі міста, де у них гарні умови, проте ходить звідти на прогулянки по всьому району, створюючи проблеми людям.

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В усіх випадках лебедів делікатно і наполегливо "конвоювали" з дороги у напрямку їхньої домівки.

Якщо найближчим часом вони не змінять звичку гуляти містом, розглядають варіант відловити та переселити лебедину сім’ю у місце подалі від міської забудови.

А у Британії днями обговорювали долю дельфіна, який заплив Темзою аж за центр Лондона – за десятки кілометрів від гирла річки.

Минулого року на південних околицях німецького Берліна помітили велику тварину, яку спершу сприйняли за левицю і намагались знайти хижака. Згодом підтвердили, що це був дикий кабан.