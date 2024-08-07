В Болгарии спорили из-за крокодила, которого не могли убрать с улицы

Попытки забрать 1,6-метрового крокодила с улиц болгарской столицы Софии превратились в спор между местной и центральной властью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Рептилию по имени Кроко, которую обнаружили во время проверки незаконной вырубки деревьев, удерживают в луже под брезентом в кустарнике возле жилых домов в северо-восточном районе Софии.

Но попытки забрать крокодила натолкнулись на неожиданные препятствия. Мужчина, который назвался владельцем Кроко, сказал, что у него есть все необходимые документы и что рептилия используется для цирковых выступлений. Он также заверил, что крокодил не кусается.

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Фото: bTV

Болгарские власти оказались не готовы к такому развитию событий, несмотря на настаивание зоозащитников на том, что Кроко нужно переместить в другую, температурно более комфортную среду.

После провальной попытки забрать крокодила из лужи во вторник мэр Софии Лилия Донкова заявила, что еще с прошлого месяца обращала внимание центральной власти на проблему, но не получила никакой реакции.

"У меня просто нет слов. У меня такое ощущение, что в этой стране просто не существует государственных институтов", – сказала Донкова местному телевидению.

Еще одна попытка забрать Кроко в среду утром снова потерпела неудачу, а владелец животного заявил, что купил его легально в черноморском порту Бургас.

В конце концов, в обед крокодила успешно эвакуировали из лужи.

Ранее мы рассказывали, как в одном из городков в немецкой Саксонии полиция уже несколько раз приезжала на вызов из-за пары лебедей с малышами, которые "блокировали" движение на улицах с интенсивным автомобильным движением.