США хочуть дізнатись в України, що діється в Курській області Росії

Американські посадовці хочуть зв’язатись із українськими колегами, аби з’ясувати обставини того, що відбувається в Курській області Росії.

Про це на брифінгу в середу, 7 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, його цитує агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, посадовці США "зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння" ситуації в Курській області.

Він додав, що в цьому зв’язку американська сторона не змінила своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

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У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.