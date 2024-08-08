В Британии зафиксировали рекордный уровень антисемитских инцидентов в первом полугодии

В первой половине 2024 года в Британии произошло почти 2 тысячи антисемитских инцидентов, что является рекордным показателем для первых шести месяцев любого года.

Об этом сообщил в четверг еврейский консультативный орган Community Security Trust (CST), который консультирует примерно 280 тысяч евреев Британии по вопросам безопасности, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

CST заявил, что более половины зафиксированных инцидентов были связаны с Израилем, Газой, ХАМАС или текущим конфликтом в регионе.

"Эти последние данные еще раз подтверждают позорный всплеск британского антисемитизма. Это происходит во всех сферах общества, в том числе в школах, кампусах, на рабочих местах, в общественном транспорте и на улицах", – сказал исполнительный директор CST Марк Гарднер.

Реклама:

В период с января по июль было зафиксировано 1 978 инцидентов антисемитизма, сообщает CST, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также был зафиксирован значительный рост количества инцидентов в интернете и антиеврейской ненависти в школах.

В феврале CST заявила, что 2023 год стал худшим годом для антисемитизма в Британии с тех пор, как она начала регистрировать данные после всплеска ненависти после нападения на Израиль 7 октября, совершенного ХАМАС.

В прошлом году правительство выделило благотворительной организации дополнительные 3 млн фунтов стерлингов (3,8 млн долларов) на обеспечение безопасности в еврейских учреждениях.

"Рост уровня антисемитской ненависти, о котором говорится в этом отчете, действительно ужасен, и мы никогда не должны отступать в нашей работе, чтобы искоренить эту ненависть во всех ее формах", – заявила министр внутренних дел Иветт Купер.

"В Британии нет места для этой отвратительной ненависти, и мы абсолютно четко осознаем, что те, кто разжигает этот яд – на улицах или в интернете, – всегда должны отвечать по всей строгости закона", – добавила она.

Накануне в Британии состоялись многотысячные антирасистские протесты.

Как сообщалось, во Франции также возросло количество случаев расизма и нетерпимости – к этому привели война Израиля против террористической группировки ХАМАС и высказывания ультраправых.