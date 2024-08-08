На човні в порту Румунії спалахнула пожежа, є загиблі

У румунському порту Мідія, що на півночі від Констанци, вдень у четвер, 8 серпня, спалахнула пожежа на борту судна, яке перебувало на ремонті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTnews.ro.

Після отримання інформації про пожежу надзвичайні служби скерували на місце шість пожежних машин, дві рятувальні бригади й транспортний засіб для транспортування постраждалих.

Фото: CTnews.ro

На місці події пожежники виявили тіла спершу двох загиблих, потім – ще двох.

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За інформацією Digi24, пожежа спалахнула у моторному відсіку судна. Двоє загиблих, яких спершу виявили, були всередині човна і не змогли вчасно вибратись.

Наразі невідомі ані причина пожежі, ані громадянство загиблих.

У травні через велику пожежу, що спалахнула на пристані хорватського містечка Медулин, згоріли 22 судна.