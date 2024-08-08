На лодке в порту Румынии вспыхнул пожар, есть погибшие
Новости — Четверг, 8 августа 2024, 18:56 —
В румынском порту Мидия, что к северу от Констанцы, днем в четверг, 8 августа, вспыхнул пожар на борту судна, которое находилось на ремонте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTnews.ro.
После получения информации о пожаре чрезвычайные службы направили на место шесть пожарных машин, две спасательные бригады и транспортное средство для транспортировки пострадавших.
На месте происшествия пожарные обнаружили тела сначала двух погибших, затем – еще двух.
По информации Digi24, пожар вспыхнул в моторном отсеке судна. Двое погибших, которых сначала обнаружили, были внутри лодки и не смогли вовремя выбраться.
Пока неизвестны ни причина пожара, ни гражданство погибших.
В мае из-за крупного пожара, вспыхнувшего на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.