На лодке в порту Румынии вспыхнул пожар, есть погибшие

В румынском порту Мидия, что к северу от Констанцы, днем в четверг, 8 августа, вспыхнул пожар на борту судна, которое находилось на ремонте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTnews.ro.

После получения информации о пожаре чрезвычайные службы направили на место шесть пожарных машин, две спасательные бригады и транспортное средство для транспортировки пострадавших.

Фото: CTnews.ro

На месте происшествия пожарные обнаружили тела сначала двух погибших, затем – еще двух.

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По информации Digi24, пожар вспыхнул в моторном отсеке судна. Двое погибших, которых сначала обнаружили, были внутри лодки и не смогли вовремя выбраться.

Пока неизвестны ни причина пожара, ни гражданство погибших.

В мае из-за крупного пожара, вспыхнувшего на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.