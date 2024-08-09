У Пентагоні не бояться ескалації з боку РФ у зв'язку з подіями в Курській області

У Пентагоні заявили, що не занепокоєні з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Вона відповідала на запитання про можливе посилення напруженості у зв'язку з вторгненням у Курську область і занепокоєння Пентагону з цього приводу.

"Ні, тому що, врешті-решт, Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Отже, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили з самого початку, найкращий спосіб це зробити – це щоб Путін сьогодні ухвалив рішення про виведення військ з України", – сказала Сінгх.

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Вона наголосила, що Україна зробить усе можливе, щоб продовжувати повертати свою суверенну територію. За словами представниці Пентагону, події у Курській області вписуються у цей сценарій.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну можливостями і системами, яких вона потребує. Ми не відчуваємо, що це якимось чином призводить до ескалації. Україна робить те, що їй потрібно, щоб бути успішною на полі бою", – заявила Сінгх.

Вона також заявила, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США, але додала, що США і далі не підтримують далекобійні удари по території Росії.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Проте головнокомандувач Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі", а президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що отримав від нього три "результативні" доповіді і вони "саме такі, які потрібні нашій державі зараз".

Він також сказав, що Україна "не вибирала досягати цілей у війні", але Росія прийшла з війною і "повинна відчувати, що нею зроблене".

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й на удари по російській території.