В Пентагоне не боятся эскалации со стороны РФ в связи с событиями в Курской области

В Пентагоне заявили, что не обеспокоены по поводу возможного усиления напряженности со стороны РФ в связи с продвижением Украины в Курской области.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, сообщает "Европейская правда".

Она отвечала на вопрос о возможном усилении напряженности в связи с событиями в Курской области и беспокойство Пентагона по этому поводу.

"Нет, потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Так что если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, то лучший способ это сделать – это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины", – сказала Сингх.

Реклама:

Она подчеркнула, что Украина сделает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию. По словам представительницы Пентагона, события в Курской области вписываются в этот сценарий.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя", – заявила Сингх.

Она также заявила, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США, но добавила, что США и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в выходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".

Он также сказал, что Украина "не выбирала достигать целей в войне", но Россия пришла с войной и "должна чувствовать, что ею сделано".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.