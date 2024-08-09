Естонська розвідка: Через події на Курщині РФ буде змушена передислокувати війська

Військові дії в Курській області, ймовірно, змусять Російську Федерацію передислокувати свої сили.

Так вважає підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Кессельманн відзначив, що, швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Кессельманн зазначив, що, за відкритими даними, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

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"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – сказав Кессельман.

Нагадаємо, правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію в Курській області "провокацією". У Держдепі США вказали на іронічність цієї заяви Путіна.

У Пентагоні заявили, що не занепокоєні з приводу можливого посилення напруженості з боку РФ у зв'язку з просуванням України у Курській області.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.