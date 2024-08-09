Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала новые усилия США, Египта и Катара по возобновлению переговоров между ХАМАС и Израилем о прекращении огня.

Об этом она заявила 9 августа в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что прекращение огня в Газе нужно немедленно, ведь это единственный способ спасти жизни, восстановить надежду на мир и обеспечить возвращение заложников.

"Поэтому я решительно поддерживаю усилия США, Египта и Катара, направленные на достижение мира и стабильности, в которых нуждается регион", – отметила фон дер Ляйен.

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We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2024

Соединенные Штаты, Египет и Катар накануне опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".

"Мы призвали обе стороны возобновить срочное обсуждение в четверг, 15 августа, в Дохе или Каире, чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и начать имплементацию соглашения без дальнейших задержек", – говорится в заявлении.

Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры. ХАМАС не ответил на призыв.

Возобновление дипломатического давления рассматривается как попытка остановить выход региональной напряженности из-под контроля после того, как на прошлой неделе был убит лидер ХАМАС Исмаил Гания.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Также около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.