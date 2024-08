Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала новые усилия США, Египта и Катара по возобновлению переговоров между ХАМАС и Израилем о прекращении огня.

Об этом она заявила 9 августа в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что прекращение огня в Газе нужно немедленно, ведь это единственный способ спасти жизни, восстановить надежду на мир и обеспечить возвращение заложников.

"Поэтому я решительно поддерживаю усилия США, Египта и Катара, направленные на достижение мира и стабильности, в которых нуждается регион", – отметила фон дер Ляйен.

We need a ceasefire in Gaza now. That’s the only way to save lives, restore hope for peace, and secure the return of hostages.



Thus I strongly support the efforts led by the U.S., Egypt, and Qatar to help achieve the peace and stability the region needs.