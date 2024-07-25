У Нідерландах вилучили рекордну в історії країни партію метамфетаміну

Нідерландські митники вилучили партію метамфетаміну вагою 3,2 тонни і вартістю понад 22 мільйони євро, яка вважається найбільшою в історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", в четвер сповістила федеральна прокуратура Нідерландів.

Партію наркотиків митники виявили ще на початку березня в порту Роттердама у вантажі, який прибув з Мексики і призначався для компанії в селі Ден Хут на півдні країни.

"Те, що про цей улов оголошено лише зараз, пояснюється тим, що партія була захована в піщаному ґрунті, який виявився сильно забрудненим міддю та PFAS (перфторалкільні та поліфторалкільні речовини, використовуються для створення стійких до плям і водостійких матеріалів. – Ред.)", – ідеться в повідомленні.

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Фото: прокуратура Нідерландів

У зв’язку з цим митники тривалий час шукали спосіб знищення партії наркотиків. Це вдалось зробити тільки минулого тижня.

Правоохоронці також затримали, а згодом відпустили 55-річного чоловіка з Ден Хута, який залишається головним підозрюваним у розслідуванні щодо контрабанди метамфетаміну.

Управління ООН з наркотиків та злочинності попереджає, що метамфетамін – найпоширеніший у світі синтетичний наркотик-стимулятор – легко викликає залежність і є однією з найбільших загроз для глобального здоров'я.

У червні французькі правоохоронці повідомляли про вилучення великої партії метамфетаміну, вулична вартість якого оцінюється майже в шість мільйонів євро.