США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Міністерство оборони США в п'ятницю, 9 серпня, оголосило про надання додаткової військової допомоги Україні вартістю до 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Новий пакет американської допомоги виділяється за програмою повноважень президента США зі скорочення озброєнь (PDA), тобто безпосередньо зі складів, і є вже шістдесят третім таким траншем.

До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4 і протитанкові керовані ракети TOW.

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Також Пентагон згадує радіолокаційні станції багатоцільового призначення, багатоцільові колісні машини HMMWV, патрони для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, "обладнання для захисту критичної національної інфраструктури" та запчастини.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 країнами-членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби з російською агресією", – наголосили в Міноборони США.

Перед тим, 29 липня, США оголошували про два пакети допомоги на загальну суму 1,4 мільярда доларів.

Нещодавно в Пентагоні також виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.