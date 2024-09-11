В Венгрии главная оппозиционная партия почти такая же популярная, как партия Орбана

Оппозиционная венгерская партия TISZA, связанная с Петером Мадьяром, почти сравнялась в рейтинге с партией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес".

Об этом свидетельствует опрос независимой социологической компании Median, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Infopost.

Согласно опросу, который длился 3-10 сентября, за партию TISZA Петера Мадьяра готовы проголосовать 39% венгерских избирателей, которые определились с выбором и готовы участвовать в выборах. За "Фидес" Орбана отдали бы голоса 43% венгерских избирателей этой же категории.

"Таким образом, разница в поддержке политических сил сейчас составляет лишь 4%, при этом заявленная погрешность этого исследования составляет 3,5%", – отмечает издание.

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В то же время рейтинг TISZA рос не за счет уменьшения популярности "Фидес", а за счет падения рейтинга других оппозиционных партий – ни одна из них сейчас не смогла бы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.

Напомним, Петер Мадьяр ворвался на политическую сцену Венгрии в феврале, когда обвинил правительство в широкомасштабной коррупции и управлении централизованной пропагандистской машиной.

В конце марта Мадьяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Орбана вмешаться в дело о коррупции.

Разоблачение привело к массовым протестам в Венгрии, а также позволило фактически возглавляемой Петером Мадьяром партии TISZA получить второй после "Фидес" результат на выборах в Европарламент в июне.

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.