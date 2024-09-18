Ексглава МЗС Польщі розкритикував Варшаву за "політику гієни" щодо України

Міністр закордонних справ Польщі у 2018-2020 роках Яцек Чапутович розкритикував політику уряду Дональда Туска щодо України, назвавши її "політикою гієни".

Як повідомляє "Європейська правда", колонка Чапутовича, нині професора університету Варшави, вийшла у виданні Rzeczpospolita під заголовком "Політика гієни почувається добре".

"Коли рік тому я описував зовнішню політику "ПіС" щодо України і теми Волині як "політику гієни", я не очікував, що за нового уряду вона здобуде статус державної політики. Те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму", – заявив ексглава МЗС Польщі.

Чапутович зауважив, що якщо раніше заяви були на рівні заступника міністра закордонних справ, то тепер від самого прем’єра Туска і віцепрем’єра Косіняка-Камиша пролунали заяви, що без вирішення історичних суперечок з Польщею Україна може мати проблеми зі вступом до ЄС.

Реклама:

Ексміністр пояснив, що під "політикою гієни" має на увазі спроби скористатися вразливим становищем опонента для досягнення своєї мети. Він нагадав події 1938 року, коли Польща на тлі Мюнхенської угоди змусила Чехословаччину поступитися Заолжям, а за рік сама зазнала нападу нацистської Німеччини.

"Дії гієни можуть дати перевагу ведмедю – давайте сподіватися, що нам не доведеться зіткнутися з ним лицем до лиця, і молитися, щоб інші не застосували таку політику до нас", – дорікнув Чапутович.

Яцек Чапутович заступився за вже ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, зазначивши, що його висловлювання – що спричинило шквал критики у Польщі – було невдалим, проте тоді ж він сказав, що Україна готова дати дозвіл на ексгумації, та що загалом Кулеба як міністр був відкритим до діалогу з Варшавою і намагався акцентувати на тому, що об’єднує обидві країни.

"Україна очікує, що Польща буде застосовувати принцип взаємності та поважати могили українців. Хіба у таких очікуваннях є щось осудливе? Чи можна виправдовувати руйнування українських поховань злочинами вояків УПА на Волині?", – запитує Чапутович.

Він нагадав, що головна вимога України добре відома – відновити у повному обсязі зруйнований монумент українським воякам у Монастирі, включно з переліком імен, про який під час реконструкції "забули".

Чапутович нагадав, що на Північному кладовищі у Варшаві є ділянка з похованнями німецьких військових, де вказані їхні імена, і в цьому контексті було б дивно відмовляти Україні у праві добиватися цього для своїх вояків.

"Є думка, що Київ ніколи не погодиться на ексгумацію поляків, бо це поставило би під загрозу націоналістичну ідеологію УПА. Але чи не час відновити монумент у Монастирі в оригінальному вигляді і сказати "Перевіряємо?" – підсумовує Яцек Чапутович.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами.