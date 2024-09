Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з першим закордонним візитом до Румунії у рамках регіонального турне та зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністри розповіли в офіційних X (Twitter).

Сибіга розповів, що вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу.

"Дуже вдячні за румунську систему Patriot. Продовжуємо спільну роботу над просуванням Формули миру. Домовилися про взаємну повагу та найкращі європейські стандарти в захисті національних меншин обох країн", – зазначив він.

Реклама:

"Для мене честь вітати Андрія Сибігу у Бухаресті з першим після призначення закордонним візитом", – написала очільниця МЗС Румунії.

Одобеску зазначила, що підтвердила підтримку України з боку Румунії на тлі російської агресії та готовність Румунії підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

"Румунія зберігає прагнення далі розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство в інтересах наших громадян та задля захисту прав людей, що належать до нацменших обох наших країн", – додала вона.

2/2 🇷🇴 remains committed to continue developing our bilateral #StrategicPartnership, benefiting our citizens, as well as for the protection of the rights of people belonging to national minorities in both countries. pic.twitter.com/WYXgb4mC1b