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Сибига прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию

Новости — Среда, 18 сентября 2024, 12:05 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию в рамках регионального турне и встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министры рассказали в официальных X (Twitter).

Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

"Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением "формулы мира". Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран", – отметил он.

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"Для меня честь приветствовать Андрея Сибигу в Бухаресте с первым после назначения зарубежным визитом", – написала глава МИД Румынии.

Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность Румынии поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", – добавила она.

Как анонсировали в МИД, визит в Бухарест является первым пунктом в региональном турне Андрея Сибиги.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.

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Сибига Румыния
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