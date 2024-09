Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию в рамках регионального турне и встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министры рассказали в официальных X (Twitter).

Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

"Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением "формулы мира". Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран", – отметил он.

"Для меня честь приветствовать Андрея Сибигу в Бухаресте с первым после назначения зарубежным визитом", – написала глава МИД Румынии.

Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность Румынии поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", – добавила она.

