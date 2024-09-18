У Вірменії заявили про викриття спроби держперевороту з російським слідом

Доповнено 16:17. Додане уточнення у п'ятому абзаці.

Служба національної безпеки Вірменії заявила про викриття підготовки до "узурпації влади за попередньою змовою", учасники якої, серед іншого, готувалися на території Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am.

Вірменська спецслужба стверджує, що група людей з метою захоплення влади у Вірменії та отримання приблизно 220 тисяч російських рублів щомісячної винагороди протягом 2024 року вербувала громадян Вірменії та колишніх мешканців Нагірного Карабаху.

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Робили це під приводом "тримісячних зборів" у Росії та "ознайомлення з новими видами важкої зброї", а потім несення бойового чергування після повернення у Вірменію.

Завербованих вірмен возили до Росії для навчання на військовій базі під назвою "Арбат" (так само називається підрозділ, куди Росія вербувала вірмен для війни проти України. – Ред.), де проводили заняття з "ведення бою в закритому приміщенні, усередині будівлі, з уже відомими їм видами зброї".

"Крім того, їм повідомили, що мета навчань – повернутися до Республіки Вірменія та усунути чинну владу, озвучивши в такий спосіб заклики очистити і врятувати Республіку Вірменія", – йдеться в повідомленні вірменської спецслужби.

Частина завербованих виступила проти захоплення влади у Вірменії та повернулась додому.

"За вчинення зазначеного діяння порушено кримінальне переслідування щодо семи осіб. Трьох затримано, щодо чотирьох оголошено розшук", – стверджує Служба національної безпеки Вірменії.

Зазначимо, що про викриття нібито спроби державного перевороту стало відомо в той час, як Єреван – донедавна найближчий союзник Росії на Південному Кавказі – поступово рухається в бік Заходу, звинувачуючи Москву у нездатності захистити Вірменію від Азербайджану.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) і бачить причини вважати її загрозою для своєї державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

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