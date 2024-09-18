Прем’єр Вірменії допустив курс на вступ до ЄС, якщо побачить "реальну перспективу"

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Armenpress.

Пашинян повернувся до своєї давнішої заяви про те, що Вірменія "готова бути ближчою до ЄС настільки, наскільки ЄС вважає за можливе".

Він зазначив, що після того у порядку денному Вірменії заговорили про те, чи потрібно офіційно взяти курс на вступ до ЄС.

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"Але тут потрібно розуміти, що це не одностороння і навіть не двостороння дія. Нам потрібно бути дуже обережними у формулюванні проблем, щоб не створювати нових розчарувань для народу на шляху до вирішення цих проблем. Також потрібно фізично уявити собі членство Вірменії у ЄС", – сказав Пашинян.

Він зазначив, що продовження Вірменією демократичного курсу буде наближувати її до ЄС та інших західних партнерів, але не менш важливою для країни залишаються стосунки з сусідами у регіоні.

"Наші майбутні відносини з тим же ЄС мають бути прозорими. Наміри наших партнерів у ЄС мають бути прозорими і так далі. В принципі я не можу виключати, що якщо ми побачимо більш-менш реальну можливість стати повноправним членом Євросоюзу, у тому числі утримуючи під контролем можливі загрози, що можуть виникнути на цьому шляху, то ми не упустимо цей момент", – сказав Нікол Пашинян.

Нагадаємо, 9 вересня Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.

А у березні 2024 року Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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