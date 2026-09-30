Прем’єр Албанії захистив будівництво курорту, пов’язаного з Кушнером

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що доля будівництва елітного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким керує фірма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, буде вирішуватися за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище, а не "вулицями та ідеологією".

Про це він сказав Euronews, передає "Європейська правда".

Албанський лідер заявив, що цей проєкт матиме значний вплив на країну, яка прагне вийти на ринок елітного туризму.

Зокрема він наголосив, що його уряд має залучати такі інвестиції, щоб "задовольнити потреби країни… забезпечити набагато краще життя, вищі зарплати та кращі послуги".

За його словами, доля будівництва курорту буде вирішуватися за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище, а не "вулицями та ідеологією".

Рама зазначив, що раніше Албанія була "найбільш ізольованою країною Європи", але тепер стала "маленькою сяйливою перлиною" континенту.

"Одним із мінусів цього є те, що, орієнтуючись на туристів із середнім та низьким рівнем доходів, ми ризикуємо, що інфраструктура, природа та сфера послуг країни зазнаватимуть значного навантаження", – зазначив він.

Він зауважив, що Албанія втрачає те, що могли б запропонувати туристи з високим рівнем доходів..

"Саме тому ми інвестуємо й у залучення інвесторів, які приносять найвищий рівень", – додав Рама.

Нагадаємо, уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

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