ЗМІ: один з підозрюваних в інциденті на авіабазі в Британії сам зв’язався з поліцією

Ймовірний теракт на військовій базі "Фейрфорд" у Великій Британії було зірвано, коли один із підозрюваних зателефонував у поліцію.

Про це стало відомо газеті Times, пише "Європейська правда".

За даними джерел, один із п’яти підозрюваних зателефонував на номер 999 (номер екстрених служб у Британії) вранці в неділю, ще до того, як групу заарештували за підозрою у зберіганні вибухових речовин та терористичних злочинах поблизу бази у Фейрфорді.

Як стало відомо Times, поліцейське розслідування зосереджується на тому, чи діяли члени групи як агенти Ірану. Розглядаються всі версії: чи то було спостереження, чи "репетиція" для перевірки безпеки, чи витівка, щоб надіслати повідомлення британському уряду.

Також розслідуються мотиви підозрюваного, який зателефонував до поліції: чи він злякався, чи це було частиною плану.

Група британських громадян, усім з яких близько 25 років і які проживають у Лондоні, була відпущена під заставу в понеділок.

Факт того, що один із чоловіків сам зателефонував до поліції, ще більше поглиблює інтригу навколо цього інциденту.

Побоювання щодо неминучого терористичного нападу зменшилися, коли експерти виявили в трьох фургонах, якими керували чоловіки, паливо, а не вибухівку.

На той момент база вже перебувала у стані підвищеної бойової готовності з посиленими бар’єрами та патрулями через окремі розвідувальні дані, що вказували на серйозну загрозу. Іранський режим, який заперечує свою причетність до інциденту, виступив із погрозами щодо бази в липні, оскільки "Фейрфорд" є перевалковим пунктом для ударів США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі.

У вівторок він повторно розкритикував рішення Британії відпустити підозрюваних під заставу.

"Мене просто розчаровує, що вони затримали терористів. Як можна випустити терориста під заставу? Це були серйозні люди, справді погані люди, і їм не слід було цього робити", – сказав Трамп.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі "Фейрфорд" у Британії, де дислокуються Повітряні сили США, причетний "іноземний суб’єкт", і що з цього приводу з’явиться ще багато новин.