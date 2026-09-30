Як глава МЗС Польщі погрожує Росії і що за цим стоїть

В польському політичному мейнстримі домінує переконання, що Росія становить довгострокову загрозу і що Польща повинна бути готовою реально себе захищати.

Більшість польських політиків пояснюють, чому Росії треба боятися.

У цьому мейнстримі вирізняється польський міністр закордонних справ, який говорить уголос те, що вже визріло в польській суспільно-політичній дискусії. Й відкритіше акцентує на тому, про що в Європі досі частіше воліли говорити обережно.

Про особливості риторики Радослава Сікорського щодо Росії і те, чому він обрав такий стиль, читайте в статті директора з науково-дослідної роботи ГО "Міжнародний дипломатичний альянс" Тараса Мишляєва Сигнал для Москви. Що стоїть за жорсткою риторикою Сікорського і чого Польща хоче від союзників. Далі – стислий її виклад.

23 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до представників Росії на засіданні Ради безпеки ООН: "Ви все ще можете вбити багато людей, але перемогти не зможете".

Економіка Польщі, за його словами, вже лише приблизно вдвічі менша за російську, європейська – удесятеро більша, а сукупна економіка держав НАТО перевищує російську приблизно у 25 разів.

Особливо показовим було уточнення Сікорського, що ця перевага залишалася б величезною навіть без Сполучених Штатів.

Він наголошує, що Росія повинна рахувати не лише ціну можливої невдачі на полі бою, а й наслідки, які сама понесе у відповідь.

Польський міністр визнає, що Росія небезпечна, але вона не повинна сприймати страх Заходу перед ескалацією як доказ того, що Захід за будь-яких обставин відступить.

Але причини для сумнівів справді є.

Наприклад, на початку вересня колишнього міністра оборони Маріуша Блащака запитали, чи повинні польські солдати допомогти Литві, Латвії або Естонії у разі російської агресії. Він відповів, що польські солдати повинні захищати Польщу.

Хоча у вересневому опитуванні IBRiS 77,8% поляків заявили, що Польща повинна допомогти Литві, Латвії та Естонії у разі російської агресії.

Стаття 5 справді не є автоматичною командою всім арміям НАТО одночасно вступити у війну в однаковій формі. Вона зобов’язує кожного союзника допомогти атакованій державі, але конкретну форму такої допомоги країни визначають самостійно. Це може бути участь у бойових діях – однак вимоги Північноатлантичного договору не зводяться до цього.

Коли Сікорський говорить "ми", то має на увазі не Польщу, яка самостійно вступає у війну з Росією. Це означає НАТО, а ще точніше – європейську частину Альянсу.

Варшава ніби виходить із припущення, що спільна реакція у разі великої російської агресії є очевидною, і публічно закріплює саме таке розуміння союзницьких зобов’язань. Тим самим будь-який майбутній відступ від цієї логіки стає для союзників політично складнішим. Сікорський не просто описує НАТО таким, яким він є сьогодні – він показує ту версію Альянсу, яка потрібна Польщі.

Сама Москва давно користується мовою погроз.

Раніше помічник Путіна Ніколай Патрушев погрожував, що у разі прямого військового конфлікту польська державність може припинити існування протягом кількох днів. Сенс цієї заяви полягав не стільки в описі конкретного військового сценарію, скільки у спробі переконати поляків: навіть думка про спротив може мати катастрофічну ціну.

Сікорський фактично повертає цю логіку в інший бік. Якщо Росія намагається стримувати Польщу страхом перед наслідками відповіді, то Варшава дедалі відвертіше нагадує Москві, що ескалація матиме ціну і для неї.

Варшава демонструє політичну готовність діяти, тоді як частина інших союзників залишає більше простору для стратегічної невизначеності.

А Росію дедалі менше сприймає як загрозу, яку можна нейтралізувати обережністю.

Докладніше – в матеріалі Тараса Мишляєва Сигнал для Москви. Що стоїть за жорсткою риторикою Сікорського і чого Польща хоче від союзників.