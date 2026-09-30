Мерц: зустріч з Лавровим показала, що Росія не хоче миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія довела свою неготовність до серйозних переговорів після того, як російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров розкритикував несподівану зустріч зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Заяву Мерца цитує Politico, пише "Європейська правда".

Глава МЗС провів зустріч із Лавровим в ООН у суботу, 26 вересня, що стало першою зустріччю міністрів двох країн від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Після зустрічі Лавров схарактеризував позиції Вадефуля як "нічого нового".

"Подальша оцінка Росією цієї зустрічі показала, що Росія, очевидно, зовсім не зацікавлена в серйозних переговорах на цей момент. Тому ми зробимо все можливе, щоб продовжувати допомагати Україні – не лише військово, але й політично, фінансово та економічно", – заявив Мерц, коментуючи слова російського міністра.

Канцлер ще раз наголосив на вимогах німецького уряду до Кремля: щоб Росія припинила своє вторгнення, щоб європейці мали право брати участь у будь-яких переговорах щодо умов припинення війни, а також щоб Україні було відкрито шлях до членства в ЄС.

"Я можу лише ще раз наголосити, що Росія не виграє цю війну, а сама Росія зазнає значних збитків – зокрема, у своїй економіці. Якщо Росія продовжить цю війну, їй доведеться заплатити за це високу ціну", – наголосив Мерц.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Сам Вадефуль раніше пояснив, що провів зустріч з Лавровим, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

На переговорах глава МЗС Німеччини також порушив тему зернової блокади у Чорному морі, але це не дало жодних результатів.