В аеропорту Берліна ввели в експлуатацію систему виявлення дронів

У німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки на ранніх стадіях та інформувати служби про можливі загрози для повітряного руху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Німецька служба управління повітряним рухом (DFS) запустила в аеропорту "Берлін-Бранденбург" систему виявлення дронів після того, як на летовищі за перше півріччя 2026 року було зафіксовано більше безпілотних літальних апаратів, ніж у будь-якому іншому німецькому аеропорту.

"Мета полягає в тому, щоб краще справлятися з можливими загрозами. Ми дуже серйозно ставимося до зростаючої небезпеки, яку становлять дрони в околицях аеропортів. Тому було важливо й правильно, що ми швидко вжили заходів, і саме тому міжнародні цивільні аеропорти тепер дуже оперативно оснащуються обладнанням для виявлення дронів", – заявив міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер.

Міністр транспорту Бранденбургу Роберт Крумбах зазначив, що інциденти з дронами можуть мати різні причини.

"Звісно, не кожен дрон завжди становить небезпеку, але він є потенційною загрозою, і тому ми маємо бути готові реагувати дуже швидко. І тепер ми можемо це забезпечити завдяки новій системі", – сказав посадовець.

Приводом для введення системи в експлуатацію стали неодноразові випадки виявлення дронів поблизу німецьких аеропортів. Міністерство транспорту робить ставку на подальше розширення таких заходів: протягом року інші міжнародні аеропорти мають бути поступово оснащені відповідними системами для зон зльоту та посадки.

За даними DFS, за останні шість місяців диспетчерська вежа в Шенефельді зареєструвала 28 таких літальних об’єктів. Це на один випадок більше, ніж за той самий період у найбільшому німецькому аеропорту у Франкфурті-на-Майні. У семи випадках через це довелося тимчасово призупинити повітряний рух біля летовища "Берлін-Бранденбург".

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Повідомляли, що глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

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