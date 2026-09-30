У Норвегії починаються слухання щодо зв’язків політиків з Епштейном

У середу, 30 вересня, парламент Норвегії розпочинає публічні слухання щодо зв’язків між покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та норвезькими дипломатами й політиками.

Про це сказав у коментарі голова слухань у парламентському комітеті з питань контролю та конституційних справ Йонас Андерсен Саєд Reuters, передає "Європейська правда".

Саєд заявив, що норвезький уряд повинен пояснити, що він робить для відновлення довіри до дипломатичної служби.

"Є багато людей, які продемонстрували вкрай погану розсудливість", – сказав він.

Як зазначається, комітет викликав 11 чинних та колишніх міністрів закордонних справ і міністрів з питань розвитку, зокрема прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре, який обіймав посаду міністра закордонних справ з 2005 по 2012 рік.

Колишній міністр закордонних справ Борге Бренде, який також має дати свідчення, пішов у відставку з посади президента та генерального директора Всесвітнього економічного форуму після того, як стало відомо про його дружні стосунки з Епштейном.

А Ерік Солгейм, колишній міністр розвитку, який дасть свідчення в середу, заявив, що парламентське розслідування є надмірною реакцією, яка задушить дипломатичну службу, оскільки дипломати вибиратимуть непотрібну стриманість, що зашкодить національним інтересам.

Також через зв’язки з Епштейном серйозні іміджеві проблеми виникли у королеви Норвегії Метте-Маріт.

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