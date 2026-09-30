У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО

У середу на авіабазі Шяуляй у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні.

За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління.

Як зазначають у збройних силах, у церемонії візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, збройних сил Литви та союзників, дислокованих у країні.

Наразі в Литві місію НАТО з протиповітряної оборони виконує контингент збройних сил Італії з винищувачами; саме вони в Кайшядорському районі, неподалік від Круоніської гідроакумулюючої електростанції, збили в середині вересня дрон, що вторгся з Білорусі на територію Литви.

Як роз’яснили в литовському уряді, рішення переформатувати місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії означає, що відтепер протиповітряна оборона переходить у режим "гнучкого та оборонного реагування", а не політичних дискусій чи дебатів. Це дозволить Альянсу оперативніше реагувати на повітряні загрози в країнах Балтії.