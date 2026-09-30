Неподалік Бендер у Молдові впав і вибухнув безпілотник

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі неподалік від міста Бендери, та вибухнув.

Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції у соцмережах, передає "Європейська правда".

Як зазначається, про інцидент поліції стало відомо о 05:40, коли вони отримали повідомлення про те, що над містом Бендери помітили дрон, який летів на низькій висоті.

Згодом дрон впав поблизу села Гирбовець, де й вибухнув. За попередніми даними, жертв немає.

Територію оточили, на місці події працюють спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти оглянуть об’єкт та з’ясують усі обставини інциденту.

Увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.

18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.