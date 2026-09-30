Пентагон обрав компанію Boeing для будівництва винищувача нового покоління

Міністерство оборони США оголосило про укладення контракту між Військово-морськими силами США та компанією Boeing на створення ударного винищувача шостого покоління F/A-XX.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону, пише "Європейська правда".

Вартість контракту на розробку винищувача шостого покоління F/A-XX становить понад 20 млрд доларів. Угода передбачає закупівлю декількох випробувальних літаків для проведення наземних випробувань, перевірок льотної придатності, а також випробувань систем та інтеграції озброєння.

"F/A-XX є важливою опорою нашого зобов’язання щодо підтримання миру силою. F/A-XX забезпечить домінування в повітряному просторі, що є предметом суперечок, розширить оперативний радіус дії та надасть військовим вирішальну бойову перевагу", – заявив заступник міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкл П. Даффі.

Новий винищувач забезпечить передову проєкцію сили з авіаносців, що розширить радіус дії найбільш маневрових та захищених "аеродромів" – авіаносців ВМС США. Крім того, F/A-XX буде сумісний з пілотованими та безпілотними платформами, такими як літаки спільного бойового застосування (CCA), та підвищить боєздатність кожного CCA, з яким він буде діяти в команді.

Після оголошення про присудження контракту компанія Boeing почне виготовляти винищувачі, які доповнять, а з часом і замінять застарілі літаки F/A-18E/F Super Hornet та EA-18G Growler, починаючи з 2030-х років, і будуть експлуатуватися разом із F-35C.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередньо домовилося з Raytheon про укладання багаторічного контракту на суму 20,7 млрд доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM, оскільки військові прагнуть поповнити запаси, виснажені війнами на Близькому Сході та в Україні.

Повідомлялося, що адміністрація американського президента Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання законтрактувати майже всі $400 млн військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року, водночас до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot.