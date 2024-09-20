Президентка Єврокомісії у Києві вшанувала загиблих захисників України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Києва, спершу вирушила до стін Михайлівського монастиря, де вшанувала загиблих захисників України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн назвала полеглих українців справжніми героями, які заплатили найвищу ціну за безпеку всього континенту.

"Перше, що я роблю у Києві – віддаю шану захисникам України, які загинули за останні 10 років", – написала фон дер Ляєн.

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The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.



They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.



We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Михайлівська площа і стіна пам’яті, як відомо, є традиційним місцем початку візитів іноземних гостей до Києва від перших місяців повномасштабної війни. Нерідко це були також звільнені міста на півночі Київщини – Буча, Ірпінь, Бородянка.

Президентка Єврокомісії прибула до Києва вранці 20 вересня, основною темою її візиту буде обговорення допомоги ЄС Україні для проходження зими.

На відміну від більшості візитів західних посадовців під час повномасштабної війни, цього разу приїзд фон дер Ляєн анонсували заздалегідь.

19 вересня президентка Єврокомісїі на спеціальній пресконференції розкрила плани ЄС щодо енергетичної підтримки України перед наближенням зими.

На ці заходи виділяють 160 млн євро, вони включатимуть ремонт пошкоджених обстрілами об’єктів генерації, підтримку імпортом з Європи та розвиток малої генерації. Відновленням пошкоджених об’єктів та імпортом вийде забезпечити приблизно 25% потреби на зиму.