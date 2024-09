Президентка Єврокомісії у Києві вшанувала загиблих захисників України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Києва, спершу вирушила до стін Михайлівського монастиря, де вшанувала загиблих захисників України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

Фон дер Ляєн назвала полеглих українців справжніми героями, які заплатили найвищу ціну за безпеку всього континенту.

"Перше, що я роблю у Києві – віддаю шану захисникам України, які загинули за останні 10 років", – написала фон дер Ляєн.

The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.



They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.



We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG