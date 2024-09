Президент Еврокомиссии в Киеве почтила погибших защитников Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев, сначала отправилась к стенам Михайловского монастыря, где почтила погибших защитников Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен назвала павших украинцев настоящими героями, которые заплатили самую высокую цену за безопасность всего континента.

"Первое, что я делаю в Киеве – отдаю дань уважения защитникам Украины, которые погибли за последние 10 лет", – написала фон дер Ляйен.

The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.



They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.



We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG