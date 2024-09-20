Президент Еврокомиссии в Киеве почтила погибших защитников Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев, сначала отправилась к стенам Михайловского монастыря, где почтила погибших защитников Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен назвала павших украинцев настоящими героями, которые заплатили самую высокую цену за безопасность всего континента.

"Первое, что я делаю в Киеве – отдаю дань уважения защитникам Украины, которые погибли за последние 10 лет", – написала фон дер Ляйен.

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The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.



They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.



We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Михайловская площадь и стена памяти, как известно, являются традиционным местом начала визитов иностранных гостей в Киев с первых месяцев полномасштабной войны. Нередко это были также освобожденные города на севере Киевщины – Буча, Ирпень, Бородянка.

Президент Еврокомиссии прибыла в Киев утром 20 сентября, основной темой ее визита будет обсуждение помощи ЕС Украине, которая поможет легче пройти зиму.

В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз приезд фон дер Ляйен анонсировали заранее.

19 сентября президент Еврокомиссии на специальной пресс-конференции раскрыла планы ЕС по энергетической поддержке Украины перед приближением зимы.

На эти меры выделяют 160 млн евро, они будут включать ремонт поврежденных обстрелами объектов генерации, поддержку импортом из Европы и развитие малой генерации. Восстановлением поврежденных объектов и импортом получится обеспечить примерно 25% потребности на зиму.