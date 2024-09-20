Президент Еврокомиссии в Киеве почтила погибших защитников Украины
Новости — Пятница, 20 сентября 2024, 11:31 —
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев, сначала отправилась к стенам Михайловского монастыря, где почтила погибших защитников Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).
Фон дер Ляйен назвала павших украинцев настоящими героями, которые заплатили самую высокую цену за безопасность всего континента.
"Первое, что я делаю в Киеве – отдаю дань уважения защитникам Украины, которые погибли за последние 10 лет", – написала фон дер Ляйен.
The first thing I do in Kyiv is to pay tribute to the fallen defenders of Ukraine over the past 10 years.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
They are real heroes who made the ultimate sacrifice for the security of our continent as a whole.
We will carry their memories in our hearts and minds. pic.twitter.com/c2GaQnVZXG
Михайловская площадь и стена памяти, как известно, являются традиционным местом начала визитов иностранных гостей в Киев с первых месяцев полномасштабной войны. Нередко это были также освобожденные города на севере Киевщины – Буча, Ирпень, Бородянка.
Президент Еврокомиссии прибыла в Киев утром 20 сентября, основной темой ее визита будет обсуждение помощи ЕС Украине, которая поможет легче пройти зиму.
В отличие от большинства визитов западных чиновников во время полномасштабной войны, на этот раз приезд фон дер Ляйен анонсировали заранее.
19 сентября президент Еврокомиссии на специальной пресс-конференции раскрыла планы ЕС по энергетической поддержке Украины перед приближением зимы.
На эти меры выделяют 160 млн евро, они будут включать ремонт поврежденных обстрелами объектов генерации, поддержку импортом из Европы и развитие малой генерации. Восстановлением поврежденных объектов и импортом получится обеспечить примерно 25% потребности на зиму.