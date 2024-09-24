Прем’єр Британії випадково закликав до обміну ізраїльських "сосисок"
Новини — Вівторок, 24 вересня 2024, 18:04 —
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер у промові на з’їзді Лейбористської партії обмовився, закликавши до звільнення ізраїльських заручників терористичного угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Звертаючись до однопартійців у Ліверпулі, Стармер обмовився під час заклику до миру на Близькому Сході.
"Я знову закликаю до негайного припинення вогню в Газі, повернення сосисок – заручників – і підтвердження прихильності рішенню про дві держави, визнання Палестинської держави разом із убезпеченим і захищеним Ізраїлем", – сказав він.
В оригіналі Стармер сказав sausages ("сосиски") – слово, схоже з англійським відповідником слова "заручники" (hostages).
Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK– Conservatives (@Conservatives) September 24, 2024
Лейбористський уряд Кіра Стармера зберіг політику попередників і загалом підтримує право Ізраїлю на самооборону та засуджує терористичні напади ХАМАС.
Водночас він зупинив експорт деяких видів британської зброї для використання в секторі Гази, а також відмовився оскаржувати подання до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт ізраїльського прем'єр-міністра.