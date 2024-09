Прем’єр Британії випадково закликав до обміну ізраїльських "сосисок"

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер у промові на з’їзді Лейбористської партії обмовився, закликавши до звільнення ізраїльських заручників терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Звертаючись до однопартійців у Ліверпулі, Стармер обмовився під час заклику до миру на Близькому Сході.

"Я знову закликаю до негайного припинення вогню в Газі, повернення сосисок – заручників – і підтвердження прихильності рішенню про дві держави, визнання Палестинської держави разом із убезпеченим і захищеним Ізраїлем", – сказав він.

В оригіналі Стармер сказав sausages ("сосиски") – слово, схоже з англійським відповідником слова "заручники" (hostages).

Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK