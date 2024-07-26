Британія не буде оскаржувати подання до МКС про ордер на арешт прем’єра Ізраїлю

Уряд Великої Британії відмовився від можливості оскаржити право Міжнародного кримінального суду (МКС) видавати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через можливі воєнні злочини, скоєні ізраїльською армією в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер мав до п'ятниці, 26 липня, вирішити, чи надавати юридичні аргументи на підтримку порушених попереднім британським урядом питань щодо юрисдикції МКС видавати ордери на арешт Нетаньягу і його міністра оборони Йоава Галанта.

"Уряд не буде домагатися цього відповідно до нашої давньої позиції, що це питання має вирішувати Суд", – заявили на Даунінг-стрит.

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Там додали, що уряд Британії не відкликав оскарження до МКС, а радше не продовжує роботу з "пропозицією попереднього уряду", яку попередня влада на чолі з Ріші Сунаком так і не подала офіційно до Суду.

Нагадаємо, у травні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан подав клопотання на отримання ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта, а також ватажків терористичного угруповання ХАМАС у зв'язку з імовірними воєнними злочинами в Газі.

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик головного прокурора МКС Каріма Хана до суду видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо".