Премьер Британии случайно призвал к обмену израильских "сосисок"

Британский премьер-министр Кир Стармер в речи на съезде Лейбористской партии оговорился, призвав к освобождению израильских заложников террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обращаясь к однопартийцам в Ливерпуле, Стармер оговорился во время призыва к миру на Ближнем Востоке.

"Я снова призываю к немедленному прекращению огня в Газе, возвращению сосисок – заложников – и подтверждение приверженности решению о двух государствах, признание Палестинского государства вместе с защищенным и защищенным Израилем", – сказал он.

Реклама:

В оригинале Стармер сказал sausages ("сосиски") – слово, схожее с английским аналогом слова "заложники" (hostages).

Keir Starmer uses his first big speech as Prime Minister to call for the return of the sausages pic.twitter.com/kl99t6z4nK